Delincuente se lanzó a las vías del Metro para evitar ser detenido: se escondió bajo un vagón

El incidente ocurrió a las 21:00 hrs aproximadamente, y obligó a suspender el servicio durante 15 minutos.

El sujeto había robado y luego intentó arrancar ingresando al túnel, lugar donde se refugió bajo un tren que estaba estacionado.

Personal tuvo que bajar a las vías y logró dar con el hombre, el cual fue entregado a Carabineros.