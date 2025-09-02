SUSCRÍBETE
Delincuente se lanzó a las vías del Metro para evitar ser detenido: se escondió bajo un vagón

Durante la noche de ayer se produjo esta insólita situación en la estación Departamental de la Línea 2.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El incidente ocurrió a las 21:00 hrs aproximadamente, y obligó a suspender el servicio durante 15 minutos.

El sujeto había robado y luego intentó arrancar ingresando al túnel, lugar donde se refugió bajo un tren que estaba estacionado.

Personal tuvo que bajar a las vías y logró dar con el hombre, el cual fue entregado a Carabineros.

Más sobre:NacionalMetro de SantiagoDepartamentalCarabineros

