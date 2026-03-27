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Denisse Malebrán y su íntimo disco de clásicos de la música romántica
La compositora nacional repasa en Viernes de Culto, su último e íntimo trabajo donde rinde un homenaje e interpreta 12 clásicos de grandes estrellas latinoamericanas de la música romántica.
Por
Pablo Gándara
27 MARZO 2026
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