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    Denisse Malebrán y su íntimo disco de clásicos de la música romántica

    La compositora nacional repasa en Viernes de Culto, su último e íntimo trabajo donde rinde un homenaje e interpreta 12 clásicos de grandes estrellas latinoamericanas de la música romántica.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Saikomúsica románticaDenisse Malebrán

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