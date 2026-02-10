Denuncian vulneración de área protegida tras ingreso de vehículo a Humedal de Mantagua

La Fundación Humedal de Mantagua realizó una grave denuncia en sus redes sociales. En los registros compartidos se logra ver a un vehículo que ingresó de manera ilegal a zona del estero de Mantagua en Ritoque, comuna de Quintero, declarado humedal urbano hace tres años.

Según explicaron, en el interior se desplazaban cuatro personas, dos adultos y dos menores que luego de ingresar, se estacionaron para ingerir bebidas alcohólicas y los niños se bañaron en el estero.

La acción ocurrida el fin de semana, provocó la indignación de quienes lograron captar la maniobra debido a que el hecho alteró el ecosistema, perturbando a las aves que se encontraban en el lugar y destruyendo la zona de anidación de las especies.

La organización exigió que se inicien sanciones legales por infringir la Ley 21.592 sobre Delitos Económicos y Medioambientales y, además hicieron un llamado a la autoridades para aumentar la fiscalización de los vehículos motorizados que ingresan a zonas protegidas, situaciones que aumentan en la temporada estival.

Por otro lado, apuntaron a los parlamentarios para acelerar la tramitación de la Ley de Costas que ingresó en noviembre de 2022 al Senado.