SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Denuncian vulneración de área protegida tras ingreso de vehículo a Humedal de Mantagua

    Registros captaron el ingreso de un vehículo motorizado al Humedal de Mantagua en Ritoque, la acción fue denunciada por la Fundación Humedal de Mantagua en sus redes sociales, quienes hicieron un llamado a aumentar la fiscalización y penalización de estas acciones.

    Por 
    Catalina Bórquez

    La Fundación Humedal de Mantagua realizó una grave denuncia en sus redes sociales. En los registros compartidos se logra ver a un vehículo que ingresó de manera ilegal a zona del estero de Mantagua en Ritoque, comuna de Quintero, declarado humedal urbano hace tres años.

    Según explicaron, en el interior se desplazaban cuatro personas, dos adultos y dos menores que luego de ingresar, se estacionaron para ingerir bebidas alcohólicas y los niños se bañaron en el estero.

    La acción ocurrida el fin de semana, provocó la indignación de quienes lograron captar la maniobra debido a que el hecho alteró el ecosistema, perturbando a las aves que se encontraban en el lugar y destruyendo la zona de anidación de las especies.

    La organización exigió que se inicien sanciones legales por infringir la Ley 21.592 sobre Delitos Económicos y Medioambientales y, además hicieron un llamado a la autoridades para aumentar la fiscalización de los vehículos motorizados que ingresan a zonas protegidas, situaciones que aumentan en la temporada estival.

    Por otro lado, apuntaron a los parlamentarios para acelerar la tramitación de la Ley de Costas que ingresó en noviembre de 2022 al Senado.

    Más sobre:DenunciaHumedal de MantaguaRitoque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cerrar brechas energéticas

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Servicios

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa
    Chile

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Millicom se queda con Telefónica en Chile
    Negocios

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Coca-Cola Company decepciona por sus ingresos al último trimestre y por sus proyecciones para 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Cristiano Ronaldo vs. Arabia Saudita: los detalles de la “huelga” de CR7 contra el modelo de negocios del PIF

    Neven Ilic sale en defensa de Natalia Duco: “Cometió un tremendo error, pero pagó”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin
    Cultura y entretención

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Las autoridades de Gaza cifran en más de 585 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl