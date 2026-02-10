Denuncian vulneración de área protegida tras ingreso de vehículo a Humedal de Mantagua
Registros captaron el ingreso de un vehículo motorizado al Humedal de Mantagua en Ritoque, la acción fue denunciada por la Fundación Humedal de Mantagua en sus redes sociales, quienes hicieron un llamado a aumentar la fiscalización y penalización de estas acciones.
La Fundación Humedal de Mantagua realizó una grave denuncia en sus redes sociales. En los registros compartidos se logra ver a un vehículo que ingresó de manera ilegal a zona del estero de Mantagua en Ritoque, comuna de Quintero, declarado humedal urbano hace tres años.
Según explicaron, en el interior se desplazaban cuatro personas, dos adultos y dos menores que luego de ingresar, se estacionaron para ingerir bebidas alcohólicas y los niños se bañaron en el estero.
La acción ocurrida el fin de semana, provocó la indignación de quienes lograron captar la maniobra debido a que el hecho alteró el ecosistema, perturbando a las aves que se encontraban en el lugar y destruyendo la zona de anidación de las especies.
La organización exigió que se inicien sanciones legales por infringir la Ley 21.592 sobre Delitos Económicos y Medioambientales y, además hicieron un llamado a la autoridades para aumentar la fiscalización de los vehículos motorizados que ingresan a zonas protegidas, situaciones que aumentan en la temporada estival.
Por otro lado, apuntaron a los parlamentarios para acelerar la tramitación de la Ley de Costas que ingresó en noviembre de 2022 al Senado.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.