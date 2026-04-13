Descifra: ¿Por qué Mara Sedini y Trinidad Steinert no logran control de la agenda?
Revisa la conversación con el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, sobre la última encuesta de la alianza estratégica entre Copesa y Artool que ahondó sobre qué tan relacionadas están las menciones de los ministros del gobierno del Presidente José Antonio Kast en redes sociales y en medios de comunicación con temáticas de sus carteras. ¿Qué otros secretarios de Estado están en el "cuadrante de la muerte"? Todos los detalles en el video.
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