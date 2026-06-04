Descubren narcotunel en la frontera de México con Estados Unidos: incautaron más de una tonelada de cocaína

Autoridades de Estados Unidos y México descubrieron un túnel clandestino que conectaba la ciudad de Tijuana con una tienda ubicada en el área de Otay Mesa, en San Diego, tras seis meses de vigilancia.

El pasadizo fue hallado el pasado 29 de mayo, y mide poco más de 600 metros, se encuentra a 16 metros de profundidad y tiene una altura de 1,4 metros.

En el operativo, cuatro personas fueron detenidas y decomisaron más de una tonelada de cocaína, avaluada en 45 millones de dólares.

El túnel cuenta con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y suministro eléctrico.

De momento, el Departamento de Justicia de EE.UU., atribuyó al Cartel de Jalisco Nueva Generación la construcción del paso subterráneo.