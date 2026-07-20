”Abnegación constitucional”

SEÑOR DIRECTOR:

Comparto el pensamiento citado por Sebastián Kaufmann Salinas en su carta de ayer bajo este mismo título: “solo cuando la inconstitucionalidad sea clara más allá de toda duda razonable, el juez puede desplazar la voluntad del legislador”.

Lamentablemente, a pesar de que el artículo 483 del Código Procesal Penal cumple con tales requisitos, porque al permitir la coexistencia de dos sistemas procesales penales —el antiguo que no respeta las normas del debido proceso y el nuevo que sí las respeta—, vulnera absoluta y palmariamente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la del derecho humano a un debido proceso, el Tribunal Constitucional rechazó dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicho artículo (Roles 3015-16 y 3083-16).

Adolfo Paúl Latorre

Abogado