Motor de modernización en salud

SEÑOR DIRECTOR:

La creación del Consejo Nacional de Salud abre una ventana de oportunidad para transformar nuestro sistema sanitario. Por primera vez, se reúne en una misma instancia a exministros, académicos y representantes gremiales con el mandato de enfrentar problemas estructurales: listas de espera, baja resolutividad de la Atención Primaria y planificación de infraestructura. La diversidad de miradas puede convertirse en un activo estratégico si se traduce en propuestas vinculantes y sostenidas.

El desafío es evitar que este Consejo se reduzca a un espacio consultivo sin impacto. Para ello, se requiere dotarlo de atribuciones claras, financiamiento estable y mecanismos de seguimiento que aseguren la implementación de sus recomendaciones. La salud pública no puede depender de diagnósticos sin acción, sino que necesita reformas basadas en evidencia y continuidad más allá de los ciclos políticos.

Si se le otorga poder real de incidencia, el Consejo Nacional de Salud puede transformarse en el motor de una modernización largamente postergada, capaz de fortalecer la equidad territorial y garantizar un sistema más justo y sostenible para todos los chilenos.

Hugo Berríos Arvey

Académico, especialista en Salud Pública