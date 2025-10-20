Desde la Redacción 20 de octubre | Evópoli apunta a “voto silencioso” por Matthei y el análisis a las franjas electorales
“Estamos en un empate técnico”, afirmó el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, a propósito de la distancia entre la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Además, el timonel dijo que están conectando con el "voto que busca sensatez" y se plegó a la tesis de que "hay mucho voto silencioso" que favorecería a la exalcaldesa.
