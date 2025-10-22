Desde la Redacción 22 de octubre | Oposición se alinea por AC contra Pardow, el “fenómeno Kaiser” y pugna por seguridad
"Nos coordinamos todos los partidos de oposición, hicimos un gesto de unidad que nos tocó liderar, desde el Partido Republicano hasta Demócratas". De esa forma el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, confirmó en el programa de streaming de La Tercera que la oposición en bloque presentará el libelo contra el exministro de Energía Diego Pardow. Según el diputado, la acusación se materializará el lunes, posterior a la semana distrital.
