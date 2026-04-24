Desde la Redacción: acuerdo del gobierno con PDG escala la tensión con libertarios
Luego que el Ejecutivo alcanzara el umbral necesario para la idea de legislar su megarreforma gracias al acuerdo con el PDG -y de desactivar el conflicto con esa colectividad a propósito de los impuestos a las pymes-, se le abrió un nuevo flanco desde la derecha con la molestia del PNL. En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el diputado libertario Pier Karlezi planteó que "el gobierno está creando un monstruo" -en referencia a Franco Parisi- "al que le van a tener que preguntar todas sus decisiones". ¿Qué resolverá la colectividad fundada por Johannes Kaiser luego de reunirse hoy con los ministros? Todos los detalles en el video.
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