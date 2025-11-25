Desde la Redacción: Alessandri (RN) insta a que Chile Vamos participe en un gobierno de Kast pero desestima coalición con republicanos
"No nos podemos restar, no podemos ser mezquinos" dijo el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), al ser consultado si Chile Vamos debería sumarse a un Ejecutivo liderado por José Antonio Kast. De todas formas, precisó que la coalición de derecha tradicional tiene que "mantener su propia línea" y no unirse en una coalición más amplia con republicanos y libertarios. Según él, Chile Vamos "todavía respira, pero con asistencia".
