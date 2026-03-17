Desde la Redacción: Análisis al Plan Escudo Fronterizo y al Segundo Piso de José Antonio Kast
El lunes el Presidente José Antonio Kast, desde Arica, dio el puntapié inicial a una de sus promesas de campaña: el reforzamiento de las barreras físicas para frenar el ingreso irregular al país. En el programa de streaming de La Tercera la analista Valeria Navarro abordó cómo la construcción de zanjas podría afectar las relaciones con Perú y Bolivia y advirtió que "todo movimiento de tropas alerta a nuestros vecinos". Por su parte, el alcalde (s) de Arica, Marcelo Cañipa, respaldó el actuar del actuar del gobierno pero acusó que “esperaban mayor información”.
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