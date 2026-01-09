Desde la Redacción: Andrés Longton y Valentina Verbal abordan el rol de Chile Vamos en gobierno de José Antonio Kast
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el diputado Andrés Longton (RN) explicó por qué, según él, la UDI y RN no impusieron "líneas rojas" para integrarse a la próxima administración y se refirió a cómo se resolverán las discrepancias dentro de las fuerzas que respaldarán al próximo Ejecutivo, considerando las diferencias que tuvo la coalición de centroderecha con el Partido Republicano en temas como la reforma previsional.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.