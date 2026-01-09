SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: Andrés Longton y Valentina Verbal abordan el rol de Chile Vamos en gobierno de José Antonio Kast

    En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el diputado Andrés Longton (RN) explicó por qué, según él, la UDI y RN no impusieron "líneas rojas" para integrarse a la próxima administración y se refirió a cómo se resolverán las discrepancias dentro de las fuerzas que respaldarán al próximo Ejecutivo, considerando las diferencias que tuvo la coalición de centroderecha con el Partido Republicano en temas como la reforma previsional.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónJosé Antonio KastAndrés LongtonValentina Verbal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La fuerte apuesta de Baic por los SUV en su nueva etapa en Chile

    La guerra de los termopaneles

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo