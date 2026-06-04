“Esto va a ser diario”: ministro Arrau encabeza operativo de control y fiscalización en barrio Meiggs

“El delito es móvil, se hacen operativos en un sector, se traslada al otro y hay que tener esa labor permanente , la cual vamos a redoblar”, aseguró este jueves el ministro de Seguridad, Martín Arrau, mientras encabezaba un operativo de fiscalización en el Barrio Meiggs.

Esto como parte de diversos procedimientos que se realizarán para controlar y fiscalizar en distintas comunas del país y como parte del plan de seguridad del gobierno y su intervención en distintos barrios emblemáticos. En la instancia, el secretario de Estado aseveró que “ya estamos en uno hoy día”.

“Partimos temprano con un copamiento por parte de Carabineros en diferentes ejes, estaciones de Metro, y esto va a ser diario. Vamos a tener un nuevo operativo en recintos penitenciarios, la Policía de Investigaciones con control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes, así que agradecer la labor de estas Fuerzas de Orden y Seguridad”, expresó Arrau.

“El Presidente (José Antonio Kast) ha definido 50 polígonos críticos que se van a intervenir, con algunos ejes cívicos incluidos, y el resto son polígonos de alta peligrosidad por parámetros técnicos”, explicó el ministro.

Arrau añadió que “ya hemos anticipado que uno es el polígono cercano a La Moneda, al Congreso Nacional, y el resto no lo voy a anticipar porque primero lo que corresponde es hablar con los alcaldes”.

“Esto es un trabajo que se realiza con las fuerzas policiales, con los aparatos del Estado, del Gobierno Central, pero también hay que ser muy respetuoso de la autoridad local; hay que trabajar mancomunadamente con la seguridad municipal y con otros organismos, y lo vamos a ir dando en cuenta o públicamente la próxima semana”, adelantó el ministro.