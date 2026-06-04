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    Ministro Arrau asegura que Steinert sí le entregó un plan “bastante acabado” y que fue base para el presentado

    El ministro de Seguridad, aseguró la mañana de este jueves que la exministra de la cartera, Trinidad Steinert, sí desarrolló un plan de seguridad.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Las declaraciones de Arrau surgen luego de los descargos realizados por parte de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana María Quintana, en el podcast Cómo te lo explico, donde aseguró que sí existía un plan de seguridad, y que llegó al Ministerio del Interior.

    El ministro Arrau, al ser consultado por qué el plan de seguridad no fue oficializado, respondió: “No sé, se lo tendría que preguntar a la exministra”.

    Más sobre:ActualidadPolíticaMinisterio de SeguridadSeguridadSteinert

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