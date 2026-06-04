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    Soueast S08 PHEV: un SUV híbrido enchufable para siete pasajeros que promete más de 1.400 km de autonomía

    El recién presentado modelo de la marca asiática quiere posicionarse como una alternativa para las familias grandes.

     

    La expansión de los vehículos electrificados en Chile suma protagonistas. El nuevo Soueast S08 PHEV aterriza con una propuesta enfocada en las familias que buscan eficiencia energética, gran autonomía y equipamiento tecnológico sin sacrificar espacio ni confort.

    Pensado para quienes necesitan un vehículo versátil para el uso diario y los viajes largos, el SUV incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor turboalimentado de 1.5 litros con un propulsor eléctrico, desarrollando en conjunto 342 hp y 525 Nm de torque.

    Uno de sus principales atributos es su autonomía combinada de hasta 1.407 kilómetros, mientras que en modo 100% eléctrico puede recorrer hasta 85 kilómetros, según ciclo NEDC. La energía proviene de una batería de 18,4 kWh, gestionada mediante una transmisión híbrida dedicada (1DHT), orientada a maximizar la eficiencia y la suavidad de marcha.

    Con 4.810 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.820 mm, el SUV ofrece capacidad para siete pasajeros y una configuración enfocada en el confort. El habitáculo incorpora tapiz de ecocuero, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, además de una completa experiencia digital gracias a una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto a un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas.

    La experiencia a bordo se complementa con un sistema de audio de alta fidelidad con 12 parlantes y subwoofer, mientras que en el exterior destacan el techo panorámico, portón eléctrico, llantas de 20 pulgadas y un sistema de iluminación Full LED.

    En seguridad, el S08 PHEV Limited incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), incluyendo control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y alertas de colisión. Además, suma una cámara panorámica de 360° y visión transparente de 180°, facilitando las maniobras en espacios reducidos.

    El Soueast S08 PHEV tendrá un precio lista de $29.990.000 con un bono de lanzamiento de $6.000.000, fijando su valor final a partir de $23.990.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosSoueastS08 PHEVSUVVehículos híbridosElectromovilidad

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