    Política

    Diputado Longton (RN) apunta a que el FA y el PC tuvieron un repliegue estratégico y que en marzo “sacarán sus verdaderas convicciones”

    Por otra parte, el legislador sostuvo que el próximo ministro de Seguridad debe tener "un perfil político evidente", en vista de que tendrá que "lidiar con situaciones críticas todos los días".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El diputado y senador electo Andrés Longton (RN) se mostró de acuerdo con la hipótesis dada a conocer ayer en La Tercera por el alcalde Algustín Iglesias, sobre que el siguiente gobierno, encabezado por José Antonio Kast, no tendrá un periodo de “luna de miel”. A juicio del parlamentario, el Frente Amplio y el Partido Comunista impedirán que se concrete este ciclo en que la administración entrante aún goza del apoyo de la ciudadanía.

    En una entrevista concedida al programa de La Tercera, Desde La Redacción, Longton apuntó a “lo que ocurra con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Estas convocatorias a marchar, estas críticas exacerbadas tienen que ver con eso, como que están preparando un poco la cancha, les aflora por los poros“.

    “Pero yo creo que todo este repliegue de estos últimos años fue estratégico, pensando en el Presidente (Gabriel Boric), en las encuestas, en el país que tuvieron que enfrentar y por lo tanto tuvieron que adecuarse como un camaleón, cambiar de color, pero era momentáneamente. Hoy día van a poder sacar desde marzo el verdadero sentir, esas verdaderas convicciones ideológicas que tienen y que muchas veces les costaba ocultar, pero que tenían que hacerlo por las circunstancias que estaba viviendo el país", aseveró.

    La presidenta del Frente Amplio Constanza Martínez y el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    Si bien Longton reconoció que han habido “voces disonantes” desde el Socialismo Democrático respecto de este llamado a la movilización, pero que la señal dada por el PC y el FA de no asistir a la proclamación de Kast en el Tricel -el primero por desacuerdos sobre Venezuela y el segundo por topes de agenda- “no tiene justificación” y que ello da cuenta de “cómo va a ser” la futura oposición.

    El legislador también abordó la conformación del futuro gabinete de Kast. Respecto del ministro (a) de Seguridad acotó que éste debe “tener un perfil político evidente, porque tiene que lidiar con la contingencia diaria de la delincuencia en nuestro país y yo creo que eso no hay que obviarlo. Quizás a muchos no les va a parecer relevante, pero lo es porque tiene que lidiar con situaciones críticas todos los días en un país que está superando largamente las cifras históricas en materia de delincuencia, que todos los días tenemos delitos más crueles y más violentos que otros".

    “Me parece que ese perfil no hay que obviarlo, porque es sin duda el ministerio más importante desde el punto de vista de la visibilidad y de las expectativas que tiene la gente", advirtió. Aunque de igual manera, al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con que este cargo fuera ocupado por un exuniformado, como se ha señalado desde el entorno de Kast, dijo que “no hay una definición, puede ser cualquiera de los dos perfiles”.

    El diputado Andrés Longton. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Revisa la entrevista completa:

