Desde la Redacción: Carolina Tohá especifica su rol en comando de Jara y Francisco Orrego arremete contra Chile Vamos
En el programa de streaming de La Tercera la exministra del Interior afirmó que aunque colaborará de forma más activa en la campaña presidencial de Jeannette Jara no asumirá "una conducción". Además, advirtió que José Antonio Kast debilitaría "cosas básicas de la democracia" y planteó que Franco Parisi "va a hacer bailar a todos a su ritmo", a propósito de la invitación que el excandidato PDG hizo a Jara y Kast a su programa.
