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    Desde la Redacción: ¿El PDG dará sus votos a la megarreforma de Kast?

    En el programa de streaming de La Tercera la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se mostró dispuesta a dar su voto para la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo luego de las conversaciones que ha sostenido la bancada con los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Jorge García Ruminot (Segpres) y Claudio Alvarado (Interior). “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG", dijo. La parlamentaria, en esa línea, desdramatizó la distancia de los diputados con el fundador de la colectividad, su hermano Franco Parisi, quien llamó la semana pasada a rechazar la ley miscelánea. Los votos del PDG resultarían claves para que La Moneda consiga el apoyo necesario para su proyecto emblema.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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