Desde la Redacción: el reacomodo político en la oposición y las diferencias de Maximiliano Luksic con Kast
“Yo siempre me he tildado como un concertacionista de derecha” afirmó el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic (Ind.-UDI), en el programa de streaming de La Tercera. Pese a su apoyo a José Antonio Kast y a ser parte de las decenas de líderes comunales que se reunieron con el candidato republicano, Luksic evidenció sus diferencias con él. De todas formas planteó que una de las formas en que se puede cortar el gasto fiscal propuesto por Kast podría sería ser eliminando a los delegados presidenciales.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.