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    Desde la Redacción: entrevista a Agustín Iglesias, alcalde de Independencia

    En el programa de streaming de La Tercera el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias, calificó como un "error" la vía de compensación propuesta por el gobierno a los municipios por la exención de contribuciones. "Es regresiva y es injusta", cuestionó, afirmando que impulsará con senadores en que se rechace ese artículo, el último de la megarreforma, en la votación del informe de la comisión mixta en la Cámara Alta. El jefe comunal plantea que el Ejecutivo ingrese un veto de reposición con tal de ingresar una nueva fórmula. También cuestionó a los jefes comunales de izquierda por "enredar" el debate sobre la compensación con materias de redistribución.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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