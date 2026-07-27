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    Desde la Redacción: entrevista a Gustavo Alessandri y Claudio Castro

    Un quiebre en los alcaldes generó la fórmula de compensación del gobierno a los municipios por la exención de contribuciones, último articulo por revisarse de la megarreforma. En el programa de streaming de La Tercera el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió el respaldar la propuesta del Ejecutivo y tildó de ideológicas las críticas de los líderes comunales de oposición. En la otra vereda, el alcalde de Renca Claudio Castro acusó que la AChM "no ha estado a la altura para defendernos" y "está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar". Así, planteó: "Capaz que lo que tenemos que hacer es generar una asociación de municipios del mundo progresista".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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