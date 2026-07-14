Desde la Redacción: entrevista a Iván Poduje y Jaime Gajardo
"Lo único que nos importa es que se apruebe. Por un voto, dos votos, tres votos, me da lo mismo, yo necesito la plata", dijo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el programa de streaming de La Tercera ante la votación que el miércoles tendrá la megarreforma en el Senado. El secretario de Estado instó a un rápido despacho del proyecto por los recursos que serán destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios. Sobre estos trabajos, dijo que en el sur "avanzan perfecto" mientras que en Viña del Mar habrá un atraso "no significativo". Revisa en este capítulo, también, la entrevista al exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quien forma parte del equipo de abogados de oposición que delinea la estrategia jurídica ante el TC por la megarreforma del Ejecutivo.
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