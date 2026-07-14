Quiroz, Alvarado, el PDG y la oposición: quién gana y quién pierde en la votación de la megarreforma en el Senado
A las 15.00 horas del miércoles comenzará la votación en particular de la megarreforma del Ejecutivo en la Cámara Alta. Ad portas de ese proceso, el director de Administración Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, cómo llega cada actor a ese trámite legislativo, en el que se espera que el proyecto sea aprobado con los votos del oficialismo. ¿Por qué según el analista el ministro Quiroz no sale perjudicado pese a que se cayera el acuerdo con el PPD y qué explica la vigencia del PDG y de su líder, Franco Parisi? Todos los detalles en el video.
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