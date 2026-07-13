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    Decenas de autos son arrastrados por las calles tras intensas lluvias en China

    El video muestra cómo las fuertes precipitaciones inundaron algunas ciudades del norte de China, provocando que automóviles floten y choquen entre sí, como si fueran "juguetes" tras ser arrastrados por las intensas corrientes de agua. 

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Las imágenes corresponden específicamente al condado autónomo manchú de Kuancheng, ubicado en la ciudad de Chengde, dentro de la provincia de Hebei.

    El desastre ocurrió entre la noche de este domingo 12 de julio y la madrugada de este lunes, producto del impacto del tifón Bavi, la tormenta más potente en golpear la parte continental de China en lo que va del año.

    Más sobre:LluviasInundacionesCuánto va a lloverCuándo comienza a llover

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