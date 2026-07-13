Impresionante ataque en Yellowstone: Bisonte enfurecido lanza por los aires a un turista

El dramático momento fue captado en el campamento Bridge Bay, al noroeste del estado de Wyoming, en los Estados Unidos.

Según se puede apreciar en la grabación captada por el fotógrafo profesional Mike Macleod, el animal se vio intimidado por el paso de una camioneta y corrió hacía donde estaban dos turistas tomando fotografías.

Según información publicada en el diario digital local, Cowboy State Daily, “El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera” dejándolo con heridas de consideración.

Es sabido que en esta época del año, durante la temporada de celo de estos grandes mamíferos bovinos, se vuelven sumamente territoriales y agresivos.

Un bisonte representa al animal terrestre más grande de Norteamérica y Europa, un ejemplar adulto puede llegar a pesar entre 320 y 1350 kilogramos, dependiendo de su sexo, edad y de la especie a la que pertenezca.