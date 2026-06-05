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    Desde la Redacción: entrevista a Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados

    Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera los dichos del parlamentario, quien se abrió a competir por la presidencia de la UDI si "es que calzan los tiempos" y manifestó que pese a que no firmará la AC contra el exministro Grau sí votará a favor del libelo. "La UDI va a votar toda a favor de esta acusación constitucional", aseguró. Previo a la entrevista al timonel de la Cámara Baja, conversó en los estudios de La Tercera la rectora de la UTEM, Marisol Durán, quien afirmó que “es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas” a propósito del debate que ha generado la pérdida de beneficios en el Registro de Vándalos.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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