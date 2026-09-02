Desde la Redacción: entrevista a Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa
Continúan los coletazos por el impasse diplomático con Argentina a raíz de la relativización de la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes que hizo un general de ese país y por la demora de la Casa Rosada en derogar el decreto 457, que asegura un "control conjunto" del paso marítimo. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exministro Jorge Burgos reforzó su postura sobre que "no hay que dejar pasar" estas situaciones. Posición que, según él, comparte el actual titular de Defensa, Fernando Barros. Burgos, además, sostuvo que le ve "poco" futuro a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y que la otrora Mandataria "tiene que evaluar" el mantenerse en carrera.
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