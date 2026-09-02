SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: entrevista a Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa

    Continúan los coletazos por el impasse diplomático con Argentina a raíz de la relativización de la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes que hizo un general de ese país y por la demora de la Casa Rosada en derogar el decreto 457, que asegura un "control conjunto" del paso marítimo. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exministro Jorge Burgos reforzó su postura sobre que "no hay que dejar pasar" estas situaciones. Posición que, según él, comparte el actual titular de Defensa, Fernando Barros. Burgos, además, sostuvo que le ve "poco" futuro a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y que la otrora Mandataria "tiene que evaluar" el mantenerse en carrera.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:VideopodcastJorge BurgosMichelle BacheletArgentinaEstrecho de MagallanesDesde la RedacciónImacec

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid

    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    Servicios

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el US Open en vivo

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    “Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid
    Chile

    “Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid

    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año
    Negocios

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    Cadem: Expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados de 2020

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: ex accionista se querella por estafa

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios
    El Deportivo

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    “Cambiará nuestra forma de jugar”: técnico de Crystal Palace destaca las capacidades de Darío Osorio

    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política
    Cultura y entretención

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”
    Mundo

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Raphaël Glucksmann, el candidato socialista que ilusiona (y divide) a la izquierda francesa

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa