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    Desde la Redacción: Entrevista al diputado Enrique Bassaletti (Ind. - REP.)

    “La libertad también tiene excepciones”, planteó en el programa de streaming de La Tercera el diputado Enrique Bassaletti, integrante de la bancada del Partido Republicano y de la comisión de Seguridad, al defender la interceptación de comunicaciones en el marco del estado de excepción constitucional propuesto en la reforma de seguridad del gobierno. "Hay una exageración de parte de algunas opiniones críticas", dijo. Con todo, el parlamentario remarcó que se puede "llegar a un buen consenso" en torno a la reforma, con tal de llegar al quórum necesario para la aprobación de la idea de legislarla. El también general (R) de Carabineros, además, desdramatizó la discusión sobre si será un representante de las policías o de las FF.AA. quien esté a cargo del nuevo estado de excepción y descartó que se utilicen los indultos para "torear" al Presidente José Antonio Kast.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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