Desde la Redacción: Entrevista José Antonio Viera-Gallo, Francisco Huenchumilla y al alcalde de Punta Arenas
En el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la visita que el Presidente José Antonio Kast realizará hoy a la Región de Magallanes, donde supervisará ejercicios militares, en medio del impasse diplomático con Argentina. Así, instó al Mandatario pedir a su par argentino derogar el decreto 457. En este capítulo, además, el exembajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, planteó que “el problema de Argentina no es Chile, son las Malvinas” y aseguró, sobre la tensión entre ambos países, que "en el gobierno de Boric nunca nosotros dimos autorización para que un buque de guerra británico que opera en las Malvinas atracara en Punta Arenas". Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC) continuó sus críticas a la reforma de seguridad y dijo que “es difícil que una reforma tan mal hecha pueda ser mejorada entre cuatro paredes", en referencia a las inminentes modificaciones en la Comisión de Constitución.
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