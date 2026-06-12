Desde la Redacción: entrevistas a Catalina San Martín y Constanza Martínez
En el programa de streaming de La Tercera la alcaldesa de Las Condes abordó la reunión que líderes comunales del oficialismo sostuvieron con el ministro Jorge Quiroz (Hacienda) en medio del debate por la exención de contribuciones. Aunque reconoció que no hubo acuerdos sí enfatizó la "apertura al diálogo" del jefe de la billetera fiscal. Además, profundizó en su propuesta de eliminar la Subdere para compensar la merma que habría en los recursos de los municipios. En este capítulo, también, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, responsabilizó al gobierno de Kast de los cobros al CAE y aseguró que la promesa de condonación durante la administración Boric no aumentó la morosidad. En esa línea, lanzó: "Tengo la convicción política de que el problema del CAE no es un problema de los deudores, ese es un invento de este gobierno".
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