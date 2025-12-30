SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde la Redacción: FA tilda de “exigencias terraplanistas” condiciones de libertarios para ingresar al gobierno de Kast

    "El Partido Nacional Libertario ayer estaba poniendo unas exigencias bastante terraplanistas para (ingresar) a ese gobierno", cuestionó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sobre las "líneas rojas" que Johannes Kaiser se encuentra presentado hoy al equipo de José Antonio Kast. Sobre el mismo tema, el jefe de bancada de la UDI en la Cámara Alta, el senador Sergio Gahona, se opuso a modificaciones a la ley de aborto, uno de los temas que libertarios habrían puesto sobre la mesa para ingresar al próximo Ejecutivo.

    Alonso Vatel
    Constanza MartínezSergio GahonaFrente AmplioPartido Nacional LibertarioJosé Antonio KastLibertarios

