Desde la Redacción: ¿Ingresará como un solo paquete el Plan de Reconstrucción Nacional?
Pese a las conversaciones de la bancada del PPD de la Cámara con el Ejecutivo para lograr puntos en común sobre la megarreforma -en medio de la búsqueda de apoyos de La Moneda dentro de la oposición para la iniciativa- el senador de ese partido, Ricardo Celis, dio un portazo a la idea de legislarla si es que entra como un solo paquete. Revisa en este capítulo, también, la entrevista al alcalde de Renca, Claudio Castro, quien reiteró su molestia por la falta de información del gobierno en la entrega de vales de gas y acusó que elementos del Plan de Reconstrucción -como la exención de contribuciones- impactarían de forma directa a los municipios.
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