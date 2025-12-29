Desde la Redacción: la dura respuesta de Bassaletti al llamado del PC y la alianza propuesta por Fries en la izquierda
Entrevistado por Juan Andrés Quezada y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, el diputado electo Enrique Bassaletti acusó que el llamado a movilización del Partido Comunista pretende “desestabilizar un gobierno democrático”. Por su parte, la diputada del Frente Amplio Lorena Fries propuso una alianza entre su colectividad, el Partido Socialista y el PC en vistas a ser oposición.
