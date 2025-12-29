Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

El diputado electo y exgeneral de Carabineros, Enrique Bassaletti (Partido Republicano), criticó la estrategia delineada por el Partido Comunista en su último pleno, consistente en, entre otros aspectos, un llamado a “impulsar hitos de movilización”, como el Día de los Trabajadores o el Día de la Mujer, durante el siguiente gobierno encabezado por José Antonio Kast.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Bassaletti sostuvo que este llamado demuestra que “tú puedes jugar un papel y colocarte un ropaje de lo que no eres, pero finalmente se va a develar quién eres tú, cuáles son tus convicciones, cuáles son tus propósitos. El Partido Comunista en el mundo ha demostrado no tener credenciales democráticas, como una vez, me acuerdo, el Presidente Boric lo dijo a propósito de ese partido político. Cada cierto tiempo conocemos naciones que proscriben al Partido Comunista, como lo fue el nazismo, en esa misma dimensión", añadió.

“Es una develación de lo que ellos nunca han abandonado, que es incluso usar la violencia y la lucha para llegar al poder. Un poder que usa la democracia para transformarse después en... mire el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. O sea, para perpetuarse en el poder a través de verdaderas dictaduras. Así que a mí no me sorprende (...) El derecho a movilizarse es un derecho constitucional garantizado. No hay ningún problema con eso. Pero seamos sinceros, ¿cuál es el mensaje que está detrás? Es desestabilizar un gobierno democrático, como lo trataron de hacer con el presidente Piñera", acusó.

La secretaria general y el presidente del PC, Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona antes de llegar al pleno del comité central del partido. Foto: Eduardo Lucero/Aton Chile. EDUARDO LUCERO/ATON CHILE

Por otro lado, el parlamentario electo fue consultado por si, en su calidad de exuniformado, veía algún cambio en la opinión del Presidente Gabriel Boric respecto de Carabineros. En primer lugar, Bassaletti relató que perteneció a la institución desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta el segundo mandato de Sebastián Piñera y que “en cada uno de esos gobiernos, independiente de las expresiones de más o menos cariño hacia Carabineros, a mitad de su gobierno, el cariño era inmenso”.

“Porque Carabineros es una institución que es muy noble, tanto que los carabineros custodian al Presidente Boric, tuvieron que soportar, igual que yo y muchos, que él se mofara de Carabineros, que decía que iba a ordenar un casco militar, y tenía una expresión muy violenta contra la institución. Hoy día yo creo que como todos los presidentes anteriores -el presidente Ricardo Lagos fue increíble- terminan por convencerse de que estaban equivocados (...) El tipo realmente ha logrado tener cariño a través del conocimiento más próximo con los carabineros y con su lealtad", aseveró.

El exoficial también se refirió a las especulaciones sobre su eventual incorporación al gabinete como ministro de Seguridad Pública: “Hay muchas personas que tienen las cualificaciones, las características, y el presidente (Kast) tendrá que elegir a la que él piense la más indicada. En verdad que no hay nada de eso, hay mucho rumor (...) Cuando viene el rumor quiere decir que no vas a ser. Yo soy un gallo viejo ya, experimentado. No tengo ninguna ansia de poder, ni figuración. Solo quiero hacer bien a lo que me comprometí“.

Diputado electo Enrique Bassaletti (Partido Republicano)

Revisa la entrevista completa acá: