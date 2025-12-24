“Será relevante impulsar hitos de movilización amplia”: el llamado del PC para enfrentar al gobierno de Kast

Las resoluciones del pleno del comité central del Partido Comunista (PC) siguen siendo motivo de debate. Este martes La Tercera publicó que en su informe de 15 páginas se responsabilizó en duros términos al gobierno del Presidente Gabriel Boric y el comando de Jeannette Jara por la derrota en la presidencial. Sin embargo, en el mismo texto se plantea cómo enfrentar la futura administración de José Antonio Kast.

Así, se llama a “impulsar hitos de movilización” que se consigna en su penúltima página, cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”.

“ Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria , como un 8 de marzo masivo , el 1 de mayo y otras , que exprese no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad , sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas ”, dice el texto que fue repartido este martes entre los asistentes del comité central.

En la práctica, las movilizaciones sociales y el PC han ido, históricamente, de la mano. Uno de sus mayores liderazgos, Guillermo Teillier, llegó a acuñar el término“ un pie en la calle y otro en La Moneda”, cuando la expresidenta Michelle Bachelet sumó a la colectividad a su segundo gobierno, en la Nueva Mayoría.

El mismo mensaje se ha replicado durante la administración de Boric. El senador Daniel Núñez, uno de los principales liderazgos del partido, llamó en diciembre de 2024 a “estar con los dos pies en la calle y los dos pies en La Moneda”.

De todos modos, el informe del comité central el PC hace una autocrítica porque “la experiencia acumulada en los últimos años en organización territorial y trabajo de masas debe ser evaluada críticamente y proyectada con mayor articulación, continuidad y capacidad de incidencia, ante un escenario que combina ajuste económico, control social y disputa cultural de largo aliento”.

En línea con la manera de plantarse como oposición a Kast, el partido que lidera Lautaro Carmona también pone énfasis en estar atentos a la alianza que el republicano pueda estrechar con el gobierno estadounidense de Donald Trump -“y con gobiernos europeos conservadores y con Israel”-, lo que, acusan, puede implicar “una orientación estratégica que condiciona su programa interno”.

“ Este alineamiento refuerza una lógica de subordinación a agendas geopolíticas externas , especialmente en materia comercial, de seguridad y de recursos naturales, lo que podría traducirse en mayor apertura a sanciones, aranceles y mecanismos de presión internacional que afectan la soberanía económica”, dice el texto.

También se cuestiona la propuesta de aplicar un recorte fiscal de seis mil millones de dólares, lo que el mismo senador electo Rodolfo Carter admitió que no han contado el detalle de la medida porque tendrían “la calle incendiada”.

“Esta contracción puede traducirse en vacíos de gestión, sobrecarga de municipios y debilitamiento de capacidades técnicas clave, generando conflictos laborales tempranos y deterioro de la legitimidad institucional”, advierte el pleno del PC.

Sobre el momento político actual, el informe resolvió que el principal desafío de la colectividad es “impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo”.

Esto “no es solo coyuntural, sino profundamente estratégico y dialéctico. Impedir la proyección de ese proyecto implica, al mismo tiempo, crear en el corto plazo —en el horizonte inmediato de los próximos cuatro años— todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”.

“ No se trata de esperar los ciclos electorales para activar al pueblo, sino de comprender que la disputa electoral es una consecuencia —no la causa— de la acumulación social y política ”, agrega el documento.

Positivo balance parlamentario

Además de la presidencial y del futuro político del partido como oposición a Kast, el texto también hace un análisis de las elecciones parlamentarias y del contexto internacional.

Sobre los comicios de noviembre, el PC realiza un positivo balance, pese a acusar “un escenario complejo marcado por tensiones internas del sector y una fuerte ofensiva de la derecha”.

Al respecto, lamentan la división del oficialismo en dos listas, lo que, creen, terminó “debilitando las proyecciones electorales y poniendo en riesgo la posibilidad de una mayoría parlamentaria”.

También apuntan a que hubo presiones para bajar sus pretensiones en la negociación oficialista, al ser el partido de la candidata presidencial -“con responsabilidad política, el partido redujo su presencia inicial”- y lamentan la exclusión de Daniel Jadue, sancionado por el Tricel.

Con todo, dicen, “se cumplió el objetivo de mantener la bancada en la Cámara de Diputados, eligiendo 11 parlamentarios —6 reelectos y 5 nuevos— y se aumentó la representación en el Senado con la elección de una senadora (Karol Cariola)”.

Sí se hizo una autocrítica por la pérdida de terreno en el norte, donde fracasaron Matías Ramírez y Hugo Gutiérrez, así como por el retroceso en el sur, donde María Candelaria Acevedo no logró la reelección.

Sobre el panorama internacional, se reconoce un avance de EE.UU. en su influencia en América Latina.

“Washington reorienta su estrategia hacia un mayor control de América Latina, reivindicando de facto la doctrina Monroe y reforzando su política de intervención regional”, esgrimen en el escrito.

Sobre Trump, agregan: “Este reposicionamiento se expresa en acciones como el despliegue naval frente a Venezuela, el bloqueo económico, los ataques extrajudiciales y el intento de apropiación de recursos energéticos bajo el pretexto del combate al narcotráfico”.

El texto no condena ni a Venezuela ni a Cuba, aunque sí advierte el avance de la derecha más radical en el mundo, en países como Polonia -donde se proscribió al PC-, Hungría, Italia y España, entre otros.