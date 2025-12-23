SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El duro informe del PC donde se culpa a Boric y al comando de Jara por la derrota presidencial

    La dirigencia del partido repartió, este martes, entre los integrantes del comité central las conclusiones del último pleno de la colectividad, desarrollado el pasado fin de semana. En el texto realizan severas críticas contra la estrategia de campaña, Darío Quiroga, y el rol de La Moneda.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 1 de enero 2025. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista participa junto a la ministra del trabajo Jeannette Jara, en el tradicional Caldillo de Congrio que el se ofrece a los y las trabajadoras de la prensa en turno. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este fin de semana, el Partido Comunista abordó la fallida campaña presidencial de Jeannette Jara, militante de la colectividad, que el pasado 14 de diciembre perdió en el balotaje ante José Antonio Kast (Partido Republicano).

    El mazazo electoral fue analizado el sábado por el comité central del PC, sin la presencia de la exministra del Trabajo. Como publicó La Tercera este lunes, el encuentro fue crítico en duros términos con la campaña, las estrategias que se tomaron y el rol del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Todo esto, sin apuntar a Jara, a quien se decidió respaldar y agradecer por asumir el desafío presidencial.

    Las severas críticas quedaron expresadas en un duro informe de 15 páginas -al que tuvo acceso La Tercera-, el que repartieron los comunistas este martes entre los integrantes de su comité central. El documento fue trabajado previamente por la comisión política del partido, que integran figuras que estuvieron en el comando de Jara, como la secretaria general, Bárbara Figueroa; el jefe de estrategia de primarias y el balotaje, Daniel Núñez; el encargado operativo, Javier Albornoz, y el integrante del equipo de despliegue de Jara, Óscar Aroca.

    El mismo texto fue discutido y aprobado de manera unánime por el comité central, que componen 96 militantes y donde hay personeros cercanos a Jara, como el diputado electo Marcos Barraza; la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y otras figuras que no estuvieron presentes, como la ministra Camila Vallejo y la senadora electa Karol Cariola.

    El texto empieza dando agradecimientos a Jara por asumir el desafío presidencial y, en su introducción, reconoce de entrada que “hemos sufrido una dura derrota. El resultado representa un hecho político de enorme preocupación”.

    A continuación, el informe analiza el presente y futuro del PC, las elecciones parlamentarias y el contexto internacional. Luego, desde la página 9, se produce un mea culpa que no se ha visto en las dirigencias de los otros partidos. Esto, bajo la lógica de lo que se dice en un párrafo del documento: “Debemos mirar de frente la realidad, asumir con responsabilidad esta derrota y evitar cualquier autoengaño. Solo desde una evaluación honesta, crítica y autocrítica podremos extraer las conclusiones necesarias”.

    Dardos a Boric

    De entrada, lo primero que cuestiona el PC sobre la campaña fue el rol de Boric y su administración. Los comunistas expresaron que “un elemento que fue hábilmente usado por las candidaturas de la derecha es la pertenencia al gobierno de Jeannette (Jara) como exministra, al hablar de la candidata de ‘continuidad’”.

    El texto indica que la frase usada por Kast en la campaña de que “Boric es Jara” logró “canalizar las críticas que la ciudadanía tenía contra el gobierno” y transformó el balotaje en un “pseudoplebiscito contra la actual administración”.

    Eso sí, se valora el intento de Jara de despegarse del Ejecutivo, elemento que se identifica como el más dañino para la campaña. En ese sentido, se lamentan: “Pese a todos los esfuerzos, no logramos revertir esta percepción”.

    “En ello tampoco contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado, lo que se tradujo en una confrontación del candidato con el Presidente y el gobierno, evitando así debatir de manera más directa con nuestra candidata y fortaleciendo el relato de la candidatura de continuidad”, se plantea, en referencia a las disputas que protagonizó Boric con Kast, como cuando cuestionó su medida de recorte fiscal en una cadena nacional.

    La estrategia de Quiroga y el comando

    Luego, el documento realiza duras críticas en contra del equipo de campaña de Jara, sin mencionar con nombre y apellido a sus principales rostros, pero sí identificando las falencias de cada área del comando.

    Así, primero se parte con la estrategia que lideró el sociólogo independiente Darío Quiroga, quien se encargó de planificar la campaña en la primera vuelta, donde Jara se replegó para cuidar su primer lugar, y proyectar el diseño del balotaje, donde la exministra pasó a la ofensiva contra Kast.

    18/12/2025 - DARIO QUIROGA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En todo caso, se valora la estrategia que lideró Daniel Núñez en las primarias y se cuestiona lo que vino después, cuando el senador dio un paso atrás y Quiroga tomó las riendas: “No se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando, lo que derivó en improvisaciones y un relato que no lograba tener la consistencia que demostramos en la primaria”.

    17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Desde la conformación del comando en agosto, los datos advertían un escenario adverso para una eventual segunda vuelta, lo que exigía una campaña audaz orientada a crecer desde la primera. Se optó por una estrategia defensiva y reactiva, sin un antagonismo claro, lo que debilitó el posicionamiento de la candidatura”, destaca el documento.

    Y agrega:“(Esto) limitó la capacidad de ampliar la base electoral”.

    Por el tono de primera vuelta, se acusa que la estrategia “que se asumió de no confrontar a las candidaturas de derecha, apostando por un tono más conciliador y constructor de acuerdos, terminó transformándose en una camisa de fuerza”.

    Luego se realizó la crítica más dura, apuntando a la inexperiencia del equipo de Jara en la primera vuelta: “Contar con un comando donde gran parte de sus integrantes no tenían experiencia en campañas presidenciales, no permitió que se tomasen decisiones rápidas y efectivas para corregir los déficits ni actuar con celeridad en una estrategia para llegar a los nuevos votantes, votante obligado o indeciso”.

    “Los déficits en el relato comunicacional reflejaban de manera nítida esta tensión. La campaña comenzó a perder sello, identidad y consistencia, llevando incluso a disminuir la adhesión a nuestra candidatura. Puso bajo sospecha el atributo de credibilidad que nuestra candidatura había logrado consolidar”, se lee en otro párrafo.

    Luego se procede a apuntar otros aspectos de la campaña. Sobre lo territorial, liderado por Nicole Cardoch (PS), se sostiene que el despliegue “por regiones extremadamente desgastante para la candidata, le restó visibilidad pública en la primera etapa de la campaña de primera vuelta” y que no tuvo “un efecto concreto en mayor adhesión electoral”.

    Nicole Cardoch.

    Sobre lo programático, que encabezó Camila Miranda (FA), se pone sobre la mesa que “el crecimiento en primera vuelta requería un programa audaz y comunicable, centrado en el costo de la vida y el castigo a los abusos. Aunque el ingreso vital se mantuvo como propuesta ancla, faltaron iniciativas contundentes en materia antiabuso”. También se cuestiona que hubo un “giro que dimos en las propuestas de la primaria a la primera vuelta”.

    Camila Miranda.

    En lo comunicacional, que lideró Susana González (PC), plantean que “mientras la derecha aprendió de las estrategias digitales de sus aliados en el mundo, nosotros tuvimos una estrategia digital que no logró ser suficientemente efectiva para captar nuevos votantes”.

    Susana González, jefa de comunicaciones de Jeannette Jara.

    Cruces con el PC y ajuste tardío

    En el documento no se omitieron los cruces de Jara con el PC: “No podemos abstraernos de las declaraciones públicas del comando que cuestionaban cada pronunciamiento de nuestro partido”. En esa línea también se sostiene que “si bien se buscó incidir en los espacios de resolución del comando, fue complejo concretarlo dado el permanente cuestionamiento sobre la ‘excesiva’ presencia del PC en la campaña”.

    Sobre eso, se acusa que se “terminó desdibujando el rol de los partidos, así como la propia autonomía que se le entregó a nuestra candidata, a lo que se suma el excesivo celo de los equipos de apoyo en el control de la agenda y actividades en las que se debía o no participar”.

    Para finalizar, se plantea que la salida de Quiroga por Núñez de cara al balotaje y el cambio de estrategia fue tardío: “Los ajustes realizados para la segunda vuelta, si bien permitieron detener la caída de nuestra intención de voto, ya proyectaba Kast la sensación de una candidatura consolidada y triunfante”.

    La segunda vuelta estuvo marcada por la dificultad de recuperar el tiempo perdido durante la primera. El retraso en el cambio de conducción del comando redujo significativamente el margen de acción, obligando a concentrar en pocas semanas la instalación de un antagonismo que no se había construido previamente. Esto tensionó la narrativa de la campaña y forzó a la candidata a un giro confrontacional acelerado”, cierra el escrito.

    Más sobre:Jeannette JaraLautaro CarmonaPartido ComunistaPCGabriel BoricPresidencialesElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Presidente UDI afirma que votos para tomar el control de la Cámara “ya están” y derecha apuesta a un acuerdo con Mulet

    Senado invita a exponer del FES a Dorothy Pérez y presidenta del CFA tras cuestionamientos de sus instituciones al proyecto

    Lo más leído

    1.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    2.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    3.
    Jeannette Jara habla de su futuro: “Hay que reflexionar con calma y ver qué actitud toma el presidente electo”

    Jeannette Jara habla de su futuro: “Hay que reflexionar con calma y ver qué actitud toma el presidente electo”

    4.
    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso
    Chile

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Presidente UDI afirma que votos para tomar el control de la Cámara “ya están” y derecha apuesta a un acuerdo con Mulet

    Senado invita a exponer del FES a Dorothy Pérez y presidenta del CFA tras cuestionamientos de sus instituciones al proyecto

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal
    Negocios

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE
    Mundo

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida