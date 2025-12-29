Diputada Fries apuesta por una coalición entre el FA, PS y PC: “Eso arma un espacio potente de elaboración de la izquierda”

En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la diputada Lorena Fries (FA) se refirió a sus aspiraciones para la reconfiguración de las fuerzas de izquierda una vez que finalice el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La parlamentaria sostuvo que idealmente le gustaría que la alianza oficialista actual se mantuviera, aunque reconoció que eso será materia de análisis y debate previo a que asuma José Antonio Kast el próximo 11 de marzo de 2026.

Fries, además, destacó el espectro de mayor amplitud que se logró conformar para la campaña presidencial de Jeannette Jara, que incluyó a todos los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana.

“Aquí hay que pensar más de fondo lo que significa un proyecto de izquierda. Tendrán que ser el Socialismo Democrático también y ver ahí en qué nos estamos sintonizando. Yo creo que es una derrota política que hay que tomar en cuenta y para eso además creo que no es solo la elección”, dijo.

La legisladora fue consultada por los dichos del jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, quien dijo que la coalición actual se termina con la administración de Boric. “Yo creo que todo eso es apresurado y que llevamos dos semanas como diciendo las causas de la derrota. Creo que ninguna por sí sola basta para explicar lo que ha pasado. Es más profundo que eso y me parece que se precipita”, respondió.

“Entiendo que el PPD lo que está buscando es reconfigurar un espacio de centro izquierda y en ese sentido hay factores en los que busca diferenciarse, responsabiliza mucho al Frente Amplio y al PC”, añadió.

La parlamentaria sostuvo que a su parecer esa postura “está fuera de foco” y que “la autocrítica empieza por la autocrítica y no por la responsabilización a otros actores, porque todos tenemos responsabilidad en en esta derrota política”.

Sobre el futuro de las fuerzas que será oposición a partir de marzo del próximo año dijo: “Si nos ponemos a discutir sobre los proyectos ideológicos y de visión de país, seguramente vamos a encontrar grandes diferencias, pero en lo que viene, en los próximos años, yo creo que hay terreno que es común. La valoración de las democracias, las democracias liberales que hoy día están en retroceso, yo creo que hay una valorización desde la DC hasta el Partido Comunista”.

Y luego agregó sobre sus aspiraciones: “Yo veo al Partido Socialista en un trío, con el Frente Amplio y el PC. Creo que ese debiera ser el domicilio, obviamente”.

“Me parece que eso arma un espacio potente de elaboración de la izquierda en este país, con distintas visiones y luego una visión más que va, entre paréntesis, desde la socialdemocracia pasando por un socialismo de izquierda y pasando por la visión del PC”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la otra “es una mirada más centro-liberal, que respondería al PPD, radicales, etcétera. Y obviamente, y la DC, que es un actor que no responde a esas visiones ideológicas, pero que entrega elementos que son comunes. Yo lo veo por ahí”.

