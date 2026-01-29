Desde la Redacción: Manouchehri revela negociaciones con PDG en la Cámara y Karlezi descarta quiebre en libertarios
Un férreo respaldo realizó el diputado electo del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, a la decisión de la directiva de la colectividad, encabezada por Johannes Kaiser, de marginarse del gobierno de José Antonio Kast. Esto, en contraposición a la postura del diputado Cristián Labbé. En el programa de streaming de La Tercera, el futuro diputado afirmó que las bases respaldan al excandidato presidencial y no a su otrora jefe de campaña. En este capítulo, también, el diputado Daniel Manouchehri (PS) relató el acercamiento de la izquierda con el PDG en pos de un acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados.
