Desde la Redacción: oficialismo y oposición se contraponen por captura de Maduro
La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses provocó reacciones inmediatas en suelo nacional. En el programa de streaming de La Tercera el senador y excanciller José Miguel Insulza y la diputada Gael Yeomans se plegaron a las posturas de sus partidos, el PS y el FA, respectivamente, y condenaron lo que consideraron un ultraje al derecho internacional. Por su parte, el diputado del Partido Republicano Luis Sánchez afirmó que “el derecho no existe para perpetuar dictaduras”.
