Desde la Redacción: oposición embiste contra Kast por retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU
"Es un error grave que se suma a la lista de los temas de la semana", planteó el timonel PPD, Jaime Quintana, sobre la decisión del gobierno de retirar su apoyo a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet. "Bachelet es una figura transversal en Chile y en el mundo", enfatizó el exsenador en el programa de streaming de La Tercera, agregando que, de todas formas, la oposición "no va a caer en la pequeñez de usar esta decisión como un chantaje". Por su parte, José Antonio Viera-Gallo, exembajador, exministro y exparlamentario PS, tildó como “muy ideológica” la decisión del Ejecutivo, reveló que conversó sobre el eventual apoyo de La Moneda con el Presidente Kast y con la otrora jefa de Estado y aseguró que Bachelet aún podría llegar a la secretaría general de la ONU.
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