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    Exembajador Viera-Gallo critica decisión de retirar apoyo a candidatura de Bachelet y dice que determinación “es muy ideológica”

    El también exministro durante la primera administración de la expresidenta detalló que habría hablado sobre la postulación con Kast durante su visita a Argentina. Tras aquella instancia, también habría hablado con Bachelet, la que le habría asegurado la continuidad de su candidatura.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (PS), criticó la mañana de este miércoles la decisión de parte del gobierno de José Antonio Kast de retirar su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

    El anuncio fue realizado ayer por la Cancillería a través de un comunicado, donde aludían a la “inviabilidad” de la postulación por el exceso de candidaturas en América Latina, además de "diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso“.

    En una conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el también exministro Segpres durante la administración de Bachelet señaló que “no hay ningún motivo para quitarle el respaldo” y que la noticia será “muy mal recibida” a nivel internacional por esta misma razón.

    Para Viera-Gallo, la decisión “es muy ideológica, porque dicen que no quieren hacer una política exterior ideológica, pero los signos que se dan hasta ahora son bastante ideológicos, salvo, digo, esa reunión importante de Panamá entre Kast y Lula”.

    También señaló que habría conversado con Kast sobre esta postulación mientras estuvo en Argentina, además de con la misma expresidenta tras su reunión con Kast. En aquella instancia le habría asegurado a Viera-Gallo que su plan era seguir su candidatura con el apoyo de Brasil y México.

    Por otro lado, aseguró que todavía mantiene posibilidades de triunfar en su postulación. “Es posible, ojalá para mí, pero si no... si pierde tampoco es tan terrible. Es simplemente que se hizo un planteamiento importante en el mundo de renovar las Naciones Unidas, reponerla en el centro en un sistema internacional hoy día totalmente fragmentado, donde el derecho internacional parece no valer nada. Y bueno, si se gana, fantástico, y si se pierde, se pierde, digamos, afirmando ciertos valores”, explicó.

    Consultado sobre si Bachelet tenía cierto convencimiento de que no sería apoyada, Viera-Gallo señaló que “eso no me atrevo a decirlo, pero lo que sí puedo decir de que ella estaba convencida, sobre todo porque contaba con el respaldo de otros gobiernos”.

    Aumento en el precio de los combustibles

    Durante la instancia el exembajador también abordó los anuncios del Ejecutivo sobre los combustibles. Se espera que este jueves el precio de la bencina suba en $370 y $580 el diesel. Al respecto, Viera-Gallo señaló que este reajuste “no debió haberse hecho”.

    “No por ser contradictorio con el gobierno, que no me interesa, sino porque yo creo que por la experiencia que lo que debió haber hecho es buscar formas de mitigación. Repito, no solo por las familias, también por la economía, porque aquí lo que va a venir es un frenazo a la economía, porque se va a mantener alta la tasa, va a haber menos crédito, va a ser más difícil el crédito”, explicó.

    En ese sentido, el exembajador considera que el gobierno de Kast debió primero conformar una reunión del estado mayor político con diversos actores relevantes como el Banco Central, los empresarios y otras fuerzas políticas para “analizar con frialdad la situación”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRJosé Antonio Viera-GalloMichelle BacheletONUPostulaciónCombustibles

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