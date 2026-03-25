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    Quintana (PPD) compara inicio de gobierno de Boric con el de Kast por “falta de experiencia a la hora de iniciar acciones”

    “Tal vez faltan algunas explicaciones también de las autoridades económicas del gobierno saliente, porque tengo la impresión de que hay una situación que no se ha explicado bien", señaló el presidente del PPD.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, realizó un diagnóstico este miércoles de las primeras dos semanas del gobierno de José Antonio Kast, esto además en el marco del alza de los combustibles ante la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el timonel del PPD calificó como “muy complejo” el escenario del país ante el alza y apuntó que en el Ejecutivo “evidentemente están haciendo todo mal”.

    “Lo del Mepco es una cosa de verdad inentendible, porque el gobierno de Boric había dejado mucho más (dinero), estaban haciendo pagos, el país no estaba en quiebra bajo ninguna circunstancia. Yo diría que no previeron eso“, apuntó Quintana.

    Los primeros tres meses en la Oficina del Presidente Electo (OPE) no sirvieron de nada (...) Se supone que se prepararon para la emergencia, le aparece la primera y verdadera emergencia, y finalmente buscan eludirla o no hacerse cargo, no saben cómo hacerse cargo del tema del petróleo”, aseveró.

    Quintana advirtió las “graves” consecuencias que tendría el alza en las familias chilenas y sostuvo que el gobierno “le falló el país”. En esa línea, precisó que el Ejecutivo aún no tiene experiencia suficiente para gobernar.

    “Esto se parece mucho al inicio del gobierno Boric: la falta de experiencia a la hora de iniciar acciones”, apuntó.

    Con todo, Quintana respecto del tema cuestionó la administración anterior. “Tal vez faltan algunas explicaciones también de las autoridades económicas del gobierno saliente de Gabriel Boric porque tengo la impresión de que hay una situación que no se ha explicado bien. El déficit fiscal hay que mirarlo con una cierta trayectoria y esto viene ya hace mucho rato”, señaló.

    Asimismo, el timonel del PPD criticó el manejo comunicacional del Ejecutivo en estas dos semanas y sostuvo que la “política de shock es lo más desaconsejable”. Sin embargo, precisó que “el gobierno todavía está a tiempo de revertir la medida” para amortiguar el costo que, a su juicio, tendrá en la ciudadanía y su aprobación política.

    Candidatura de Bachelet a la ONU

    El retiro del apoyo a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de parte del Ejecutivo abrió un flanco de críticas en la oposición.

    Quintana calificó la decisión del gobierno como un “error” que “daña la imagen del país”, señalando que el argumento del costo económico que implicaba continuar con el apoyo a su candidatura era una “pequeñez” debido al costo menor que representa para el Estado.

    En tanto, el timonel PPD destacó que Bachelet continuara con su candidatura respaldada por México y Brasil. “La oposición no va a caer en la pequeñez de usar esta decisión como un chantaje, porque Bachelet es mucho más que la frontera de la centro-izquierda a la izquierda, Bachelet es una figura transversal en Chile y en el mundo”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Jaime QuintanaPPDGabriel BoricJosé Antonio KastMepco

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