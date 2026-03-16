Desde la Redacción: Squella acusa al gobierno de Boric de “llevarse todo”
Una intensa agenda ha desarrollado el Presidente José Antonio Kast en sus primeros días en La Moneda, en concordancia con su relato de "gobierno de emergencia". Ad portas del primer comité político de la administración, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió en el programa de streaming de La Tercera las iniciativas propuestas en el Plan de Reconstrucción Nacional y en el Plan Escudo Fronterizo y arremetió contra el gobierno anterior. "Cuando se habla de que apenas había 40 millones de dólares en caja, significa que se llevaron todo. (...) El Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales", acusó. Revisa en el streaming el capítulo completo.
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