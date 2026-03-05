Desde la Redacción: tensión dentro de la DC, controversia por ley Uber y análisis a la fractura entre Boric y Kast
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el presidente (s) de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, dio luces de la decisión que -horas después- tomaría respecto de la participación de la colectividad en el último cónclave oficialista. “Si va a tener el carácter de despedida de gobierno, no nos corresponde estar”, afirmó. Sobre los reparos que los senadores hicieron sentir por ese tema, el timonel remarcó que ellos "no son quienes conducen la mesa nacional". En esta edición, además, el análisis de Franco Basso al reglamento de la Ley Uber y la reflexión de Ascanio Cavallo a la inédita tensión entre los gobiernos entrante y saliente.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.