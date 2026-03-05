Timonel (s) DC y asistencia a cónclave oficialista: “Si va a tener el carácter de despedida de gobierno, no nos corresponde estar”

A un día del conclave oficialista que citó La Moneda, la Democracia Cristiana sigue manteniendo el suspenso de si asistirá. Sin embargo, este jueves, el presidente nacional (s) de la tienda, Óscar Ramírez, dio a entender en conversación con Desde La Redacción que, de momento, lo más probable es que no se hagan presentes.

La cita está programada a las 14.30 horas del viernes en el ex Congreso Nacional, en el centro de Santiago. La particularidad del encuentro radica en dos factores: será el segundo en el oficialismo desde el quiebre con el PS a mediados de enero y, por esta vez, el Presidente Gabriel Boric decidió ampliar la invitación a la Democracia Cristiana, que no forma parte de la alianza de gobierno.

Según trascendió esta semana, Ramírez en primera instancia había decidido asistir. No obstante, un grupo de senadores DC se opuso fuertemente a la medida. “Jamás nos invitaron a los cónclaves que tuvieron, ni al comité político con los presidentes de partido. Entonces, a dos días de dejar el gobierno, ¿ahora se les ocurre que tienen que ampliar el espectro? Lo que debemos hacer, a diferencia de lo que dijo el presidente transitorio de la DC, es no asistir", dijo el senador Iván Flores.

La decisión, de todas formas, quedó en manos del timonel subrogante. “A nosotros no se nos invitó a un cónclave, se nos invitó a un encuentro llamado desde el gobierno para los sectores de centro y centro izquierda que vamos a ser oposición. En ese sentido, yo acepté la invitación y obviamente generó algún escozor en algunos militantes”, aclaró el dirigente DC en diálogo con el programa de streaming de La Tercera.

“Yo no le voy a mandar mensaje a los senadores por la prensa, sí recordar que el senador Flores estuvo hace poco en un conclave con el gobierno, entonces ahora no entiendo esta diferencia que tiene”, añadió.

Con todo, reafirmó que “los senadores no son quienes conducen la mesa nacional, son militantes que pudiesen competir en la elección. Entonces, igual me asombra de ellos, sobre todo de la senadora Provoste y el senador Huenchumilla, porque ellos han estado en las mesas nacionales. De hecho, yo hoy día subrogo, porque el senador Huenchumilla renunció, entonces que hoy día manden mensajes por la prensa me complica”.

“Hoy día nos preocupa que este encuentro, que después se le llamó cónclave, pueda ser más una especie de despedida al Presidente de la República. Nosotros, como Democracia Cristiana, no fuimos parte de este gobierno. Sí apoyamos aquellas medidas que considerábamos que le hacían bien a Chile, pero no fuimos parte. Entonces, si va a tener el carácter de despedida de gobierno, a la Democracia Cristiana no le correspondería estar. Si es un diálogo para conversar de lo que viene como oposición, nosotros como democracia cristiana vamos a ser una posición responsable", añadió.

En ese sentido, aclaró que “si (la reunión) fuera en diez minutos, el clima no ha cambiado, en estos minutos no estaríamos yendo”.

Revisa la entrevista completa acá: