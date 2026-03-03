“¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

A las 19:17 horas de la tarde del lunes, Ana María Hernández, una de las vicepresidentas de la Democracia Cristiana (DC), envió al grupo de mensajería que comparten los integrantes del consejo nacional de la colectividad una noticia que le preocupó.

Se trataba del anuncio del presidente (s) de la DC, Óscar Ramírez, sobre que el partido participará del último cónclave oficialista de la administración de Gabriel Boric, de la que los democratascristianos no son parte. Es algo inédito, puesto que nunca antes integrantes de la directiva de la colectividad han participado de estas instancias que reúnen estrictamente a personeros del oficialismo.

“La DC fue invitada por el Presidente de la República a conversar y nosotros como partido no nos vamos a restar de ningún diálogo que pueda ser beneficioso para los chilenos y las chilenas”, dijo Ramírez el lunes por la tarde.

El evento se realizará este viernes en la sede de Santiago del Congreso Nacional, de 14.00 a 20.00 horas. Los detalles de la cita fueron especificados el lunes en el comité político que congregó a ministros y jefes de partido en La Moneda.

“¿Por qué deberíamos ir? ¿Quién lo decidió?“, comentó Hernández en el chat. ”Es un error. Nosotros no fuimos gobierno y ellos no nos querían", respondió Andrea Murillo, presidente regional de la DC en Arica y Parinacota.

“Creo humildemente que es un grave error asistir. Nosotros no somos parte del gobierno. No se debe asistir, porque va a causar más daño que beneficios al partido”, comentó el consejero Marcial Silva.

“Lamentable. No somos ni fuimos parte de este ‘mal’ gobierno. Ojalá Alejandra Krauss, Óscar Ramírez y la mesa se resten de esta actividad y podamos darle sustento a la decisión política de la junta nacional que decidió no ser parte de este gobierno”, escribió, por su parte, el también consejero Nicolás Preuss. Hizo referencia a la decisión institucional que tomó la DC, en 2021, de no llegar a La Moneda con Boric, en caso de que él ganara el balotaje de ese año.

Ante los cuestionamientos, el presidente regional de la DC en Magallanes, Juan Enrique Murillo, dijo que le parece precipitado rechazar la invitación, como también lo sería no asistir al cambio de mando del 11 de marzo.

“El cambio de mando es una instancia republicana, participan todos los sectores y corresponde estar presentes. Esta reunión es para ‘coordinar’ a la oposición. La cita el gobierno de Boric, del cual NO SOMOS PARTE, ya que nuestra JN (junta nacional) así lo decidió. Asistir es contravenir los acuerdos de la junta nacional y, además, dar una señal política de que seguiremos aliados al FA y al PC”, argumentó Preuss.

El asunto trascendió de los integrantes del consejo nacional y llegó al Congreso Nacional. El diputado electo Jorge Díaz planteó a este medio que “haber marginado a la DC de las decisiones políticas del gobierno fue la decisión inicial que tomó el Presidente Boric, y fue ratificado por la Junta Nacional dada la inexistente participación en su gobierno”.

El exgobernador de Arica y Parinacota agregó que “es un sin sentido que a días de terminar su mandato incluya a la DC en este tipo de espacios. La decisión de asistir por parte del presidente interino de la DC es mucho más profunda y requiere una posición del partido y de la militancia, lo que no ha ocurrido”.

Según pudo conocer este medio, hoy la asitencia de la DC al cónclave no está garantizada. Pero no por los cuestionamientos internos, sino por la controversial reunión entre Boric y José Antonio Kast, ocurrida la mañana de este martes. En el partido son críticos de las posturas de ambos, por lo que hoy ponen en duda que participen de la jornada que organiza La Moneda.