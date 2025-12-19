SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: timonel Evópoli dice que “sería un error forzar una coalición política” detrás de Kast

    Juan Manuel Santa Cruz, entrevistado por Paula Catena y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, afirmó que aunque Evópoli colaborará con el gobierno de José Antonio Kast, su rol en el Ejecutivo "está por definirse". En esa línea, dijo que desde la colectividad no buscan cargos y que, en lo personal, él "tiene heridas abiertas" con el Partido Republicano.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónEvópoliJuan Manuel Santa CruzChile Vamos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

    Servicios

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
    Chile

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año
    Negocios

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
    Tendencias

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi”

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta