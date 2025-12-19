Desde la Redacción: timonel Evópoli dice que “sería un error forzar una coalición política” detrás de Kast
Juan Manuel Santa Cruz, entrevistado por Paula Catena y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, afirmó que aunque Evópoli colaborará con el gobierno de José Antonio Kast, su rol en el Ejecutivo "está por definirse". En esa línea, dijo que desde la colectividad no buscan cargos y que, en lo personal, él "tiene heridas abiertas" con el Partido Republicano.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.