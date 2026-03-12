Desde la Redacción: Todos los pormenores de la instalación de Kast en La Moneda
En su primer día como Presidente José Antonio Kast ha enmarcado su sello en concordancia con su relato de "gobierno de emergencia", desde sus primeros decretos hasta cambios simbólicos. En el programa de streaming de La Tercera la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que la oposición tiene que "dar muestras de seriedad" y defendió el acuerdo de su sector con el oficialismo en el Senado, mientras que la secretaria general de RN, Andrea Balladares, advirtió que "hay que cuidar" la "mayoría pequeña" de la derecha en el Congreso. Revisa en este capítulo, también, los análisis de Ascanio Cavallo, María José Naudon y Axel Callís.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.