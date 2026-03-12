Paulina Vodanovic sobre nuevo ciclo político: “La oposición tiene que dar muestras de seriedad”

Un día después del cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, una de las líderes de la nueva oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó el acuerdo administrativo en el Senado, la caída en el pacto para presidir la mesa de la Cámara, y lo que viene para su sector.

En entrevista, con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, la senadora abordó el acuerdo con el actual oficialismo que les permitió a los opositores del gobierno de Kast, quedarse con una de las cuatro presidencias de la Cámara Alta, en los próximos cuatro años, y encabezar varias comisiones en ese período.

Así, la legisladora defendió el acuerdo a pesar de que haya generado molestia en sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Aquí nunca hubo ni conversaciones ocultas, ni cosas, ni cartas tapadas”, empezó diciendo, agregando que “yo estaba de acuerdo en que pactáramos siempre y cuando en las comisiones quedáramos en igualdad, porque lo que no me parecía eran las primeras ofertas de la derecha que eran bastantes desproporcionadas”.

Asimismo, respecto de la posibilidad de haber extendido las negociaciones con el actual oficialismo y tensar más las conversaciones para conseguir un mejor acuerdo para su sector, Vodanovic aclaró que ”si seguíamos escarbando un poquito, hubiéramos ofrecido otro acuerdo, podríamos haber descolgado un par y haberlos traído para este otro lado. Pero mire, no todo es máquina “.

En ese sentido, indicó que se está iniciando un nuevo ciclo político y que hay que actuar de manera seria. “ Estamos partiendo un gobierno, estamos partiendo una relación política donde la oposición tiene que dar muestras de seriedad y donde tenemos que también cumplir la palabra ”, recalcó.

Además, la senadora subrayó que “es una buena negociación por la oposición, claro, porque mire, nos podrían haber, como se dice, pasado la máquina, haberse quedado con los cuatro años, que no es tanto el tema de la mesa, sino en las comisiones y nos podrían haber dejado sin ninguna presidencia”.

También, la senadora fue consultada si quisiera presidir el Senado, en el periodo legislativo que le corresponda a su sector, y esta contestó: “Por supuesto, me interesa”.

En tanto, también se le preguntó cómo actuará en el nuevo gobierno y sostuvo que “uno no cambia ni sus posiciones, ni sus convicciones, ni su carácter, en el caso mío, por un acuerdo, (pero) sí hay una disposición desde el Senado y lo digo transversalmente siempre de poner los temas importantes, pero eso también requiere que los temas importantes sean importantes para todos”.

Relación con el gobierno de Boric

En otro tema, la senadora Vodanovic fue consultada respecto a cómo terminó su relación con el expresidente Gabriel Boric, tomando en cuenta que figuras del PS, tuvieron varias diferencias con él.

“La democracia consiste no solo en ir a elecciones, sino en la libre expresión, en poder ser críticos, y yo creo que ningún gobierno debería querer tener aduladores, sino tener personas que con conciencia crítica le puedan formular también observaciones cuando creen que no se conduce de una buena manera”, expuso.

Sobre la materia añadió que “hay formas y formas, es cierto, al presidente a lo mejor no le han gustado algunos de nuestros parlamentarios, pero esos parlamentarios también tienen la representación popular que le dan una cantidad importante de votos en cada una de sus regiones y expresan esa voluntad y esa visión”.

Respecto de la autocrítica de Boric sobre la fallida casa del expresidente Salvador Allende, sostuvo que “lamentablemente se hizo de mala forma y tuvo las consecuencias lamentables que tuvo”.

Agregó al respecto que “está bien la autocrítica, es algo que yo valoro. Lo dije el día del cónclave, me parece que es importante que uno pueda darse cuenta de ciertos errores o de que siempre las cosas se pueden hacer de mejor manera”.

Asimismo, bromeó sobre el asado que se hizo ayer luego que Boric terminara su mandato, señalando que en ese lugar a lo mejor se arreglaron los conflictos en la actual oposición. “Pero usted no asistió”, se le recalcó a la timonel socialista, a lo que ella dijo: “No, es que a los presidentes de partidos políticos no nos quieren mucho”.

